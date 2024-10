Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Schreckschusswaffe in die Luft geschossen

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Mann sorgte am späten Mittwochabend in der Ortslage für Aufregung. Anwohner meldeten der Polizei, dass eine Person durch die Straße laufe und in die Luft schießen würde. Die eingesetzten Beamten konnten den Verursacher in der Nähe seiner Wohnung antreffen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 54-Jährigen fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe samt Munition. Die Polizisten stellten die Gegenstände sicher. Die Ordnungshüter führten mit dem Mann ein Atemalkoholtest durch. Dieser ergab mehr als 2,4 Promille. Auf den 54-Jährigen kommt jetzt eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu. |kfa

