Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schaufensterpuppe entkleidet: Einbrecher mit Preisschild an Jacke bei Fahndung festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Die schnelle Festnahme eines Einbrechers gelang Beamten des Polizeireviers Mitte vergangene Nacht in der Kasseler Innenstadt dank einer Streife der Stadtpolizei. Diese war gegen 1:45 Uhr durch die ausgelöste Alarmanlage an einem Geschäft für Schuhe und Bekleidung in der Oberen Königsstraße auf den Einbruch aufmerksam geworden und hatte umgehend über den Notruf 110 die Polizei alarmiert. Die sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen des Kasseler Polizei führte dazu, dass für den 20-jährigen Tatverdächtigen bereits wenige Minuten später in der Wilhelmsstraße die Handschellen klickten. Zu diesem Zeitpunkt trug der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende Festgenommene eine Jacke, an der sogar noch das Preisschild des Geschäfts hing. Wie die Tatortaufnahme des Kriminaldauerdientes ergab, hatte der Täter eine große Scheibe an dem Laden eingeschlagen, bevor er die Schaufensterpuppe nach draußen zerrte und sie teilweise entkleidete. Ob der bereits wegen Eigentums- und Gewaltdelikten bekannte 20-Jährigen die erbeutete Jacke aufgrund der Kälte gleich anzog oder weil sie ihm so gut gefiel, ist nicht bekannt. Wegen der starken Alkoholisierung des jungen Mannes aus Kassel scheiterte sogar ein Atemalkoholtest. Den Tatverdächtigen brachten die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier. Die Ermittlungen gegen ihn wegen des Einbruchs werden beim Kommissariat 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell