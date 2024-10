Polizei Braunschweig

POL-BS: Infoveranstaltung - Wie können wir Kinder vor sexualisierter Gewalt schützen?

Braunschweig (ots)

Friedrich-Voigtländer-Straße 41, 05.11.24, 17:30-20:00h

Der Runde Tisch gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und jungen Menschen besteht aus mehreren Vereinen, kommunalen Einrichtungen, Kreisverbänden der Stadt Braunschweig und der Polizeiinspektion. Gemeinsam laden sie zu einer Informationsveranstaltung auf dem Gelände der Polizeiinspektion am 05. November ein. Dieser Informationsabend soll neben der Wissensvermittlung zum Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder vor allem Mut machen, Anregungen zur Prävention geben, wie Sie Ihre Kinder unterstützen und stärken können. Denn kein Kind kann sich alleine schützen! Neben einem Impulsvortrag durch die Landesstelle Jugendschutz in Niedersachsen wird sich der "Runde Tisch gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und jungen Menschen" vorstellen und über Beratungs- und Hilfseinrichtungen informieren.

Eine Anmeldung ist unter folgendem Link auf der Internetseite der Stadt möglich: https://netgateway.braunschweig.de/jfs/findform?shortname=BSP_Fachvanmeld&formtecid=10&areashortname=VerMOn_Braunschweig

