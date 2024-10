Polizei Braunschweig

POL-BS: Vandalismus nach Einbruch

Braunschweig (ots)

Weststadt, 20. Bis 22.10.24

Unbekannte brechen in zwei Objekte ein

Am vergangenen Dienst erreichten die Polizei zwei Anzeigen zu Einbrüchen. Im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Dienstagmorgen kam es in einem Vereinsheim im Lehmanger zu einer Einbruchstat. Durch bislang unbekannte Täter wurde mit Gewalt auf ein Fenster eingewirkt und sich so Zutritt zu einem Vereinsheim verschafft. Im Gebäude brachen die Täter sämtliche Räume auf und durchsuchten diese. Nach dem Ende ihres Diebeszuges wurden sämtliche Räume durch einen Feuerlöscher verdreckt hinterlassen. Weiterhin beschmierten sie zwei Wände mit farbigen Schriftzügen. Diebesgut und Schadenshöhe lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffern.

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in unmittelbarer Nähe, in der Hebbelstraße, zu einem weiteren Einbruch in ein Jugendzentrum. Auch hier verschafften sich unbekannte Täter Zutritt, indem sie durch Gewalt ein Fenster zerstörten. Anschließend wurden ebenfalls die Räumlichkeiten durch die Täter durchsucht. Die Schadenshöhe lässt sich ebenso wie beim vorangegangenen Fall noch nicht abschließend beziffern.

Die Kriminalpolizei nahm in beiden Fällen die Ermittlungen auf, sicherte Spuren an den Tatorten und leitete Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell