Polizei Braunschweig

POL-BS: Umfangreiche Maßnahmen nach Widerstand

Braunschweig (ots)

Innenstadt, 18.10.24, 19:00h

Polizei findet Drogen und durchsucht Wohnungen

Bereits am Freitagabend erreichte die Polizei ein Notruf, dass es in einem Haus in der Gördelinger Straße zu Streitigkeiten wegen Betäubungsmitteln und einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist. Am Tatort eintreffende Polizeibeamte wollten eine männliche Person vor dem Haus kontrollieren, als der Mann mitsamt seiner mitgeführten Taschen die Flucht ergriff. In Höhe des Altstadtmarktes konnte der 23-jährige Mann von zwei weiteren Polizeibeamten gestellt werden. Bei der Festnahme leistete er massiven Widerstand, indem er nach den Beamten trat und schlug. Letztlich gelang es, den Mann und Kontrolle zu bringen und ihm Handfesseln anzulegen. Die beiden Polizeibeamten wurden durch die Widerstandshandlung nicht unerheblich verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der 23-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Bei einer Durchsuchung der Taschen wurden größere Mengen Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ eine Richterin des Amtsgerichts Braunschweig zwei Durchsuchungsbeschlüsse und ordnete zudem eine Blutentnahme bei dem 23-jährigen an.

Bei den Durchsuchungen in Braunschweig und Peine wurden jeweils Betäubungs- und Arzneimittel, sowie diverse Kommunikationsgeräte aufgefunden und beschlagnahmt. Zusätzlich wurde der Haftbefehl eines 33-Jährigen vollstreckt.

In Folge des Einsatzes leitete die Polizei mehrere Strafverfahren, u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoß gegen das Betäubungs- und Arzneimittelgesetz und Körperverletzung ein.

