POL-BS: Schockanrufe weiter ein Problem - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Nördliches Ringgebiet, 22.10.24, 14:30h

Trickbetrüger erbeuten Gold in fünfstelligem Wert

Am Dienstag erhielt eine 93-jährige Braunschweigerin in den frühen Nachmittagsstunden einen Anruf, bei dem zunächst eine weinerliche weibliche Stimme zu hören war. Diese Stimme habe jedoch nicht gesprochen. Der Anruf wurde anschließend von einer Frau angenommen, die der Seniorin erzählte, dass ihre Nichte eine Person überfahren hat. Die Anruferin fragte explizit nach Gold und sagte, dass der Nichte damit geholfen sein könnte. Als die 93-Jährige den Besitz von Gold bejahte, kündigte die unbekannte weibliche Person an, dass eine taubstumme Frau zum Abholen des Goldes in den späten Nachmittagsstunden zu ihr kommen würde. Gegen 17:30h fand die Abholung vor der Haustür statt und die 93-Jährige übergab Wertgegenstände in einem mittleren fünfstelligen Wert an die Unbekannte. Die Frau entfernte sich anschließend in den Bereich der Grund- und Hauptschule Pestalozzistraße. Am Folgetage erhielt die Braunschweigerin einen weiteren Anruf, bei dem sich offensichtlich die gleiche Person meldete und nach weiteren finanziellen Rücklagen fragte. Das Gespräch wurde jedoch von der Seniorin beendet. In einem Gespräch mit der Nachbarin stellte sich die Sache als Betrug heraus, sodass sie Anzeige bei der Kriminalpolizei erstatte.

Die unbekannte Abholerin wird wie folgt beschrieben: helles Kopftuch mit Applikationen (ggf. Blumenmuster), helle graue Stoffjacke, schwarze Handtasche, ca. 1,65m groß. Die Polizei such nun nach Zeugen, die die unbekannte Abholerin oder den Moment der Übergabe beobachtet haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516.

