Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen: Diebstahl vom Grundstück eines Wochenendhauses

Weyerbusch (ots)

Am 21.12.2023 kam es gegen 21:30 Uhr in Weyerbusch, Zu den Irlen, zu einem Diebstahl von größeren Mengen Installations- und Kupfermaterial. Das Grundstück des Wochenendhauses wird durch zwei Täter betreten, diese entwenden hauptsächlich Kupfermaterial und flüchten laut Zeugenangaben mit einem Mercedes Sprinter. Die Höhe des Sachwertes der entwendeten Gegenstände ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell