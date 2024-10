Polizei Braunschweig

POL-BS: Zivilcourage rettet Leben

Bild-Infos

Download

Braunschweig (ots)

Bereits am 01.10. berichteten wir vom Alltagsmut eines Fahrradfahrers, der einem älteren Mann das Leben retten konnte.

Ursprüngliche Meldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/5876906

Mit einer Einladung in die PI Braunschweig würdigte der Inspektionsleiter Thomas Bodendiek das couragierte Verhalten von Stephan Müller. Bei einer Tasse Kaffee erzählte er Thomas Bodendiek von dem Ereignis. Während einer Fahrradtour sei er seiner Leidenschaft, dem Fotografieren, nachgegangen. Mit seiner Kamera habe er ein herrenloses Fahrrad auf dem Steg am Südsee eingefangen. Bei der Sichtung des Bildes im Display seiner Kamera sei ihm etwas Ungewöhnliches unterhalb des Steges aufgefallen. Anschließend habe er bemerkt, dass unterhalb des Steges ein Mann im Wasser sitze und sich nicht bewege. Um diesem zu helfen, habe er nicht lange gezögert und sei zu ihm ins Wasser gestiegen. Im See konnte er den 64-Jährigen so lange über Wasser halten bis Einsatzkräfte vor Ort erschienen. Obwohl dieser kaum noch sprechen konnte, mobilisierte er seine letzten Kräfte, um Stephan Müller die Hand zu drücken und "Danke" zu sagen. Ohne den Mut von Stephan Müller, alleine in das kalte Wasser zu steigen, hätte der 64-Jährige mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht überlebt. Auch Thomas Bodendiek bedankte sich bei ihm für sein beherztes Handeln und brachte hierbei Lob und Anerkennung zum Ausdruck.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell