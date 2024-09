Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Pennenfeld: Raubüberfall auf Tankstelle - Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am späten Samstagabend (21.09.2024) eine Tankstelle an der Koblenzer Straße in Bonn-Pennenfeld überfallen hat.

Gegen 21:45 Uhr hatte der Mann, dessen Gesicht durch eine weiße Maske aus Plastik verdeckt war, den Kassenraum der Tankstelle betreten. Unter Vorhalt einer Pistole erzwang er von den Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute verließ er den Tatort und lief in Richtung Mainzer Straße davon.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos. Daher bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 um Hinweise zu dem Tatverdächtigen, der von Zeugen wie folgt beschrieben wurde:

Etwa 1,80 m groß - schlanke Statur - bekleidet mit rotem, langärmligen Jogginganzug mit schwarz-weißen Streifen an der Seite, schwarzen Sneakern und schwarzem Daunenmantel mit Fellimitat an der Kapuze - trug an der rechten Hand einen Handschuh - sprach akzentfrei Deutsch.

Wem der Tatverdächtige zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen ist oder wer Angaben zu seiner Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden. Diese prüfen aufgrund der ähnlichen Tatbegehungsweise und Täterbeschreibung derzeit auch Zusammenhänge zu einem Raub auf eine Tankstelle an der Mainzer Straße vom 08.09.2024 (siehe dazu auch unsere Pressemeldung vom 08.09.2024, 12:27 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5859920.

