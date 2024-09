Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: Häufung von Taschendiebstählen - Drei Frauen vorläufig festgenommen

Königswinter (ots)

Seit Mitte August wurden bei der Bonner Polizei rund 20 Taschendiebstähle angezeigt, die sich an Wochenenden im Umfeld der Talstation der Drachenfelsbahn sowie der Rheinfähre in Königswinter ereigneten. Mit den dabei erbeuteten EC- und Debitkarten erfolgten jeweils Verwertungstaten an Geld- oder Zigarettenautomaten im Nahbereich.

Im Rahmen der Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 16 wurden Zeugenhinweise, Täterbeschreibungen und Fotomaterial ausgewertet. Auf dieser Grundlage gelang es Zivilfahndern am Sonntag (22.09.2024), drei tatverdächtige Frauen (24, 37, 43) zu stellen. Sie waren nach ersten Feststellungen wiederholt aus Köln und Pulheim angereist, um in Königswinter Taschendiebstähle zu begehen. Bei ihnen aufgefundene Gegenstände legen den Verdacht nahe, dass sie kurz vor ihrer Festnahme erneut jemanden bestohlen haben könnten. Die mutmaßlichen Taschendiebinnen, die teils einschlägig polizeibekannt sind, wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Die Ermittlungen gegen sie dauern derzeit noch an.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 16 bitten nun mögliche Geschädigte der zurückliegenden Wochen sowie vom vergangenen Wochenende, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an KK16.Bonn@polizei.nrw.de zu melden und etwaige Taten zur Anzeige zu bringen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell