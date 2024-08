POL-MFR: (865) Wer hatte Grün? - Verkehrspolizei sucht Zeugen

Fürth (ots) - Am Montagnachmittag (12.08.2024) endete die rücksichtslose Fahrt mit einem Pkw am Brückengeländer der Siebenbogenbrücke über dem Rednitzgrund in Fürth. Der zunächst unbekannte Fahrer hatte zuvor einen Anwohner in Fürth-Dambach in offenbar verwirrtem Zustand angegriffen und dabei leicht verletzt. Kurz vor 17:00 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken die Mitteilung ein, ...

mehr