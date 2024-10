Polizei Braunschweig

POL-BS: Sachbeschädiger unterwegs

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

17./18.10.2024, 00.00 Uhr

Unbekannte besprühen eine Vielzahl von Fahrzeugen

In der Nacht von letzter Woche Donnerstag auf Freitag wurden in der Kramerstraße, Ekbertstraße und Am alten Bahnhof mehrere, am Straßenrand geparkte Fahrzeuge mit weißer Lackfarbe besprüht.

Gegen 00.50 Uhr wurden die Taten von einem Spaziergänger entdeckt, der daraufhin die Polizei informierte. Zu diesem Zeitpunkt war die Farbe noch frisch, so dass die bislang unbekannten Täter sich kurz zuvor an den Fahrzeugen zu schaffen gemacht haben müssen.

Insgesamt wurden vor Ort 20 Fahrzeuge festgestellt, die auf diese Art beschädigt wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich ungefähr auf eine Summe im hohen vierstelligen Bereich.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen ein und sucht nun unter anderem nach Zeugen, die in der genannten Zeit Beobachtungen gemacht haben oder auch weitere Besitzer von betroffenen Fahrzeugen, die sich noch nicht gemeldet haben.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Mitte unter der Telefonnummer 0531/476-3115 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell