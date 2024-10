POL-BS: Sperrmüllbrand - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Innenstadt 17./18.10.2024, 00.00 Uhr Unbekannte besprühen eine Vielzahl von Fahrzeugen In der Nacht von letzter Woche Donnerstag auf Freitag wurden in der Kramerstraße, Ekbertstraße und Am alten Bahnhof mehrere, am Straßenrand geparkte Fahrzeuge mit weißer Lackfarbe besprüht. Gegen 00.50 Uhr wurden die Taten von einem Spaziergänger entdeckt, der daraufhin die Polizei informierte. Zu diesem Zeitpunkt war die Farbe noch frisch, so dass ...

