POL-BS: Dienstgebäude der Polizeiinspektion Braunschweig bleibt wegen des Verdachts auf Schadstoffe vorübergehend geschlossen

Braunschweig (ots) - Weststadt, 20. Bis 22.10.24 Unbekannte brechen in zwei Objekte ein Am vergangenen Dienst erreichten die Polizei zwei Anzeigen zu Einbrüchen. Im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Dienstagmorgen kam es in einem Vereinsheim im Lehmanger zu einer Einbruchstat. Durch bislang unbekannte Täter wurde mit Gewalt auf ein Fenster eingewirkt und sich so Zutritt zu einem Vereinsheim verschafft. Im Gebäude brachen die Täter sämtliche Räume auf und durchsuchten ...

mehr