POL-KS: Falsche Wasserwerker stehlen Schmuck: Zeugen in Niestetal gesucht

Niestetal (Landkreis Kassel):

Das Opfer dreister Trickdiebe wurde am Freitagmorgen eine hochbetagte Frau in ihrer Wohnung in der Straße "In den Weiden" in Niestetal. Ein unbekannter junger Mann hatte gegen 11 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin geklingelt und vorgegeben, dass er wegen Bauarbeiten in der Nachbarschaft ihre Wasserleitungen überprüfen müsse. Die Bewohnerin ließ den vermeintlichen Wasserwerker daraufhin ein und ging mit ihm in das Badezimmer, wo sie den Anweisungen folgend das Wasser laufen ließ. Dabei behielt die Seniorin den Unbekannten aufmerksam im Blick. Währenddessen schlich sich aber der Komplize durch die nur angelehnte Tür in die Wohnung und stahl zunächst unbemerkt mehrere Schmuckstücke aus einer Schatulle im Schlafzimmer. Als dieser anschließend hinzukam und das Ende der Arbeiten verkündete, verließen die beiden Männer die Wohnung. Kurze Zeit später stellte die hochbetagte Frau den Diebstahl fest. Die Trickdiebe werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: 20 bis 22 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, schlank, kurze helle Haare, helle Arbeitsbekleidung, sprach akzentfrei Deutsch

2. Täter: 55 bis 60 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, untersetzte Statur, kurze dunkle Haare, dunkle Arbeitsbekleidung, sprach akzentfrei Deutsch.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden bei der EG SÄM der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

