Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autobahn BAB 7, Gemarkung Lohfelden: Verkehrsunfall mit zwei Sattelzügen

Kassel (ots)

Am Montag, 11.11.2024, gegen 17:25 Uhr, ereignete sich auf der BAB 7, Gemarkung Lohfelden, zwischen den Anschlussstellen AS Kassel-Ost und AK Kassel-Mitte, in südlicher Fahrtrichtung, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Sattelzüge beteiligt waren. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen kam es unmittelbar vor einer Baustelle im Stauende zu einem Auffahrunfall zweier Sattelzüge. Bei dem Fahrzeugführer des vorausfahrenden Sattelzuges handelt es sich um eine 33-jährige männliche Person aus Rumänien. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei dem Fahrzeugführer des auffahrenden Sattelzuges handelt es sich um eine 61-jährige männliche Person aus Litauen. Dieser Fahrer wurde durch den Aufprall im Führerhaus eingeklemmt, konnte aber durch die Feuerwehr befreit werden. Der Fahrzeugführer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. An beiden Sattelzügen und der Ladung des litauischen LKW (drei Sattelzugmaschinen) entstand ein Gesamtsachschaden im unteren sechsstelligen Euro-Bereich. Die Bergungsarbeiten dauern zum Berichtszeitpunkt noch an; der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Beamte der Polizeiautobahnstation Baunatal haben den Verkehrsunfall aufgenommen.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell