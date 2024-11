Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen/B466 - Unfall an Stauende

Am Dienstag erlitten zwei Personen bei einem Auffahrunfall auf der B466 bei Süßen Verletzungen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete kurz vor 17.30 Uhr auf der B466 bei Süßen. Ein 93-Jähriger fuhr mit seinem Skoda in Richtung Donzdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Senior an einem Stauende ungebremst in das Heck eines VW. Den fuhr eine 48-Jährige. Rettungskräfte brachten beide Unfallbeteiligten mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Abschlepper bargen die Autos. Die Polizei Eislingen hat den Auffahrunfall aufgenommen. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand wohl Totalschaden.

++++2161664 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

