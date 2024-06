POL-HOM: Verkehrsunfallflucht im Weißdornweg in Homburg

Blieskastel (ots) - Am 05.06.2024, im Zeitraum von 08:30 bis 09:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Würzbacher Straße in Blieskastel Biesingen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte, vermutlich beim rückwärtigen Ein- oder Ausparken, eine dortige Steinmauer. Durch die Kollision entstand an der Mauer leichter Sachschaden. Der Fahrzeugführer verließ im Anschluss die Unfallörtlichkeit, ohne die ...

