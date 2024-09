Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zerstörung von Wahlplakaten auch nach der Wahl

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Am frühen Donnerstagmorgen kamen die Beamten in Hermsdorf zum Einsatz. Ein Anwohner meldete gegen 03:50 Uhr, dass Wahlplakate in der Stadt brennen sollen. In der Max-Hellermann-Straße stellten die Polizisten brennende Wahlplakate zweier Parteien fest. Diese waren zuvor an einem Laternenmast angebracht. Der umsichtige Mitteiler hatte die Träger bereits entfernt, um ein Übergreifen des Feuers auf die Straßenbeleuchtung zu verhindern. Weiterhin habe der Mann eine schwarz gekleidete Person in Richtung Kreisverkehr/Citypoint rennen sehen. Die Suche nach der Person verlief am Morgen erfolglos. Das Feuer erlosch an den am Boden liegenden Plakaten selbstständig. Die Ermittlungen zum Brandleger laufen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell