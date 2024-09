LPI-J: Kennzeichen eines Pkw gestohlen

Weimar (ots) - Aus Richtung Bechstedtstraß kam am Mittwochvormittag ein 78-jähriger Mann in seinem Daimler Benz gefahren. An der Kreuzung zur B7 wollte der Mann seine Fahrt in Richtung Erfurt fortsetzen. Beim Auffahren auf die B7 übersah er allerdings einen von links kommenden Motorradfahrer, der sich auf dem Weg nach Weimar befand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden, wobei der 24-jährige Krad-Fahrer schwer verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Beide ...

