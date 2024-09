Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerer Radunfall

Jena (ots)

Am Mittwochabend ereignete sich in Jena-Burgau ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Radfahrer befuhr das Areal an einem Möbelgeschäft, welches die Lobedaer Staße und die Göschwitzer Straße verbindet. Vermutlich beabsichtigte er diese Strecke als Abkürzung zu benutzen, um auf die Göschwitzer Straße zu gelangen. Hierbei überfuhr er eine vorerst ebenerdige Laderampe, die jedoch endete und der asphaltierte Bereich erst in 120 cm Tiefe weiter verlief. Diesen Höhenunterschied erkannte er vermutlich mit seinem Pedelec zu spät und stürzte hinab. Durch den Sturz erlitt der 50-jährige Mann, derart schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Polizei nahm das Ereignis auf. Ein Fahrradhelm konnte bei dem Verunfallten nicht festgestellt werden. Es besteht zwar keine Pflicht zum Tragen eines Fahrradhelms, jedoch möchte die Polizei in diesem Zusammenhang noch einmal die Empfehlung aussprechen, beim Radfahren stets einen Helm zu tragen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell