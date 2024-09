LPI-J: Einbruch in Keller

Weimar (ots) - Nach Bürgerhinweisen konnte am Mittwoch ein Motorroller Nahe des Bahnüberganges Weimar West aufgefunden werden. Bei der Überprüfung des Gefährts, stellte sich heraus, dass dieses am Montag entwendet worden war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Roller wieder an seine Besitzerin übergeben werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

