LPI-J: Raddiebe auf frischer Tat ertappt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: An einer Tankstelle in Eisenberg kontrollierten die Beamten am frühen Mittwochmorgen einen Fahrer eines Pkw VW. Aufgrund mehrerer Anhaltspunkte, dass er Mann zuvor Alkohol konsumierte, wurde ihm ein Atemalkoholvortest angeboten. Diesen verweigerte er, sodass nur eine Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen kann. Das Auto musste er vor Ort stehen lassen und den Beamten im Streifenwagen in ein Krankenhaus zur Blutentnahme folgen. ...

mehr