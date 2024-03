Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei übt am Bahnhof Rosenheim

Temporäre Beeinträchtigungen am Bahnhof möglich - Bundespolizei bittet um Verständnis

Rosenheim (ots)

Am Mittwoch und Donnerstag (20./21. März 2024) führt die Bundespolizei am Bahnhof in Rosenheim eine Übung durch. Hieran werden rund 200 Beamtinnen und Beamte teilnehmen. Geübt werden polizeiliche Maßnahmen, wie etwa Festnahmen und Durchsuchungen von Personen.

Im Verlauf der Übung werden an den Vor- und Nachmittagen an den Bahnsteigen 6 und 7 sowie in ausgewiesenen Teilen der Bahnhofsunterführung verschiedene polizeiliche Eingriffsmaßnahmen trainiert. Seitens der Bayerischen Regiobahn (BRB) wird an einem der betreffenden Bahnsteige ein Zug zu Übungszwecken bereitgestellt.

Im Umfeld des von der Klepperstraße aus zu erreichenden Zugangs zur Bahnhofsunterführung sind Absperrungen erforderlich, um einen reibungslosen Übungsverlauf zu gewährleisten. Dies betrifft insbesondere den Taxi-Standplatz Klepperpark sowie daran angrenzende Bereiche. Während der An- beziehungsweise Abfahrt der Einsatzfahrzeuge kann es ferner in der Klepperstraße auf Höhe des Bahnhofs zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen. Der Bahnverkehr selbst wird durch die Übung nicht eingeschränkt. Lediglich die planmäßig auf den Gleisen 6 und 7 verkehrenden Züge werden an anderen Gleisen ein- oder abfahren. Insofern wird empfohlen, die Anzeigetafeln am Bahnhof Rosenheim zu beachten. Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung und Reisende angesichts möglicher temporärer Beeinträchtigungen am Bahnhof Rosenheim und im direkten Umfeld um Verständnis.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell