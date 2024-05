Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Blechschaden bei Unfall auf der Kreuzung Heinz-Mecherlein-Straße/ Tuninger Straße (26.05.2024)

Trossingen (ots)

Ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro ist bei einem Unfall auf der Kreuzung Heinz-Mecherlein-Straße/ Tuninger Straße am Sonntagmorgen, gegen 3.15 Uhr, entstanden. Ein 21-Jähriger fuhr mit einem Toyota auf der Tuninger Straße von Weigheim herkommend in Richtung Trossingen. Beim Einfahren auf die Kreuzung kollidierte der junge Mann mit einem auf der vorfahrtsberechtigten Heinz-Mecherlein-Straße in Richtung Schura fahrenden BMW eines 22 Jahre jungen Mannes. An beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstanden Totalschäden.

