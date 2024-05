Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Betrunkener Autofahrer schläft am Steuer ein (26.05.2024)

Tuttlingen (ots)

Ein 21-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen betrunken mit einem Mercedes auf der Freiburgstraße gefahren und von der Polizei kontrolliert worden. Ein Zeuge teilte über Notruf zuvor der Polizei mit, dass in der Freiburgstraße mitten auf der Fahrbahn ein Auto mit eingeschalteten Standlicht parken würde. Vor Ort bestätigte sich für die Beamten der gemeldete Sachverhalt. Am Steuer schlafend konnten sie den 21-jährigen Autofahrer antreffen, aufwecken und kontrollieren. Hierbei stellten sie deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Dies hatte für den Autofahrer eine Blutprobe und den Entzug seines Führerscheins zur Folge. Er gelangte wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung zur Anzeige.

