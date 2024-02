LPI-GTH: Kollision beim Ausparken

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Eine 66-Jährige vergaß gestern Nachmittag offenbar ihr Fahrzeug in der Hohenlohestraße gegen Wegrollen zu sichern. Der Skoda setzte sich in Bewegung und kollidierte mit einem Hyundai. Es entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

