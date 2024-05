Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen A81/ Lkr. Tuttlingen) Auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten (25.05.2024)

Geisingen A81 (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Samstag gegen 14.45 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Geisingen und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim. Ein 32-jähriger Fahrer eines Fiat Doblo verlor bei Starkregen aufgrund Aquaplaning die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Der Wagen prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke, wodurch das linke Vorderrad abriss, und kollidierte im weiteren Verlauf mit der rechten Schutzplanke, bis er auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt, weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Am Fiat, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Die Höhe des Schadens an den Leitplankenelementen ist der Polizei noch nicht bekannt.

