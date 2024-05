POL-KN: (Konstanz) Unbekannter Radfahrer bringt Pedelec-Fahrerin zu Fall und flüchtet (25.05.2024)

Güttingen (ots) - Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro hat ein Wohnungsbrand in der Litzelbergstraße am Sonntagnachmittag verursacht. Gegen 16.30 Uhr kehrten die Bewohner einer Dachgeschoßwohnung in einem Mehrfamilienhaus nach Hause zurück und stellten dabei starken Rauch im Wohnzimmer fest. Nachdem die 43 und 52 Jahre alten Wohnungsinhaber zunächst ...

