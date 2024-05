Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Selgetsweiler, K6176, Lkr. Konstanz) Eine verletzte Person bei Unfall auf der Kreuzung Schloßstraße/K6176 (24.05.2024)

Selgetsweiler, K6176 (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreuzung der Schloßstraße/K6176 zwischen Liggersdorf und Herdwangen ist am Freitagmittag eine Person verletzt worden. Ein 38-Jähriger fuhr mit einem Renault Kleinlaster von Selgetsweiler kommend auf der Schloßstraße. An der Kreuzung zur Kreisstraße 6176 übersah der Mann eine von rechts kommende, in Richtung Herdwangen fahrende vorfahrtsberechtige 41-Jährige mit einem Toyota Jazz. Durch Ausweichen nach rechts konnte die Frau einen Zusammenstoß mit dem Renault verhindern, prallte jedoch in der Folge gegen ein Verkehrsschild ehe der Wagen in der Grünfläche zum Stehen kam. Bei der Kollision erlitt die 41-Jährige Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Um den nicht mehr fahrbereiten Toyota kümmerte sich ein Abschleppdienst. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Um das Verkehrsschild, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro entstand, kümmerte sich die Straßenmeisterei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell