Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Güttingen, Lkr. Konstanz) Brand in Wohnhaus in der Litzelbergstraße (26.05.2024)

Güttingen (ots)

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro hat ein Wohnungsbrand in der Litzelbergstraße am Sonntagnachmittag verursacht. Gegen 16.30 Uhr kehrten die Bewohner einer Dachgeschoßwohnung in einem Mehrfamilienhaus nach Hause zurück und stellten dabei starken Rauch im Wohnzimmer fest. Nachdem die 43 und 52 Jahre alten Wohnungsinhaber zunächst erfolglos versuchten das Feuer selbstständig in den Griff zu bekommen, gelang es der alarmierten Güttinger Feuerwehr zeitnah ein Ausbreiten zu verhindern und den Brand zu löschen. Die 52-jährige Wohnungsinhaberin musste anschließend vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Außer des durch Rauch und Ruß in Mitleidenschaft gezogenen Wohnzimmers ist die Wohnung weiterhin bewohnbar.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell