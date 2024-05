Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung beim Bodenseeforum (26.05.2024)

Konstanz (ots)

Mehrere junge Männer sind bei einer Auseinandersetzung am Seerhein am Samstagnacht verletzt worden. Gegen 1 Uhr gerieten die drei Männer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren auf Höhe des Bodenseeforums mit zwei Unbekannten zunächst in verbalen Streit. Im Verlauf des hitzigen Gesprächs schlug einer der beiden Unbekannten mehrfach auf die jungen Männer ein und verletzte sie dabei im Gesicht. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell