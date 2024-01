FW Hannover: Sturmeinsätze

Hannover (ots) - Am Kronsberg ist es am Samstagmittag zu einem Brand in der Küche eines Gaststättenbetriebes gekommen. Verletzt wurde niemand. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. Gegen 12:30 Uhr wurde die Feuerwehr in das Einkaufszentrum am Thie im Stadtteil Bemerode gerufen. Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung, die aus einem ...

mehr