FW Hannover: Brand greift auf Dachstuhl über

Hannover (ots)

Hannover Linden-Nord: Am Dienstagvormittag brach in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Pfarrlandplatz ein Brand aus. Das Feuer griff auf die Dachisolierung über und musste durch den Einsatz von zwei Drehleitern und mehreren Atemschutztrupps unter Kontrolle gebracht werden. Es gab keine Verletzten.

Um 09:35 Uhr nahmen die Mitarbeitenden der Kindertagesstätte Pfarrlandplatz eine Rauchentwicklung am Schornstein eines benachbarten Mehrfamilienhauses wahr und wählten den Notruf. Die Einsatzkräfte des daraufhin alarmierten Löschzugs der Berufsfeuerwehr verschafften sich Zugang zum Gebäude und stellten fest, dass es sich, entgegen der ersten Annahme, nicht um einen Schornsteinbrand handelte, sondern um einen Brand in der Dachgeschosswohnung, welcher auf die Dachisolierung übergriff. Der Einsatzleiter erhöhte daher die Alarmstufe und ein weiterer Löschzug der Berufsfeuerwehr wurde entsandt. Mit Hilfe von zwei Drehleitern und mehreren Atemschutztrupps bekämpften die Einsatzkräfte die Flammen. Zeitgleich geleiteten Feuerwehrleute mehrere Bewohnende des Gebäudes ins Freie. Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung und das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten ziehen sich aber bis zu Stunde hin. Aufgrund der winterlichen Außentemperaturen brachte die Feuerwehr Hannover die Bewohnenden des Gebäudes temporär in einem Feuerwehrbus unter und betreute sie. Sie blieben alle unverletzt.

Zur Brandursache und zur Schadenhöhe können aktuell keine Angaben gemacht werden, hierzu hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 32 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen vor Ort.

