Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Feuerwehr löscht Brand in einem Restaurant in Bemerode

Hannover (ots)

Am Kronsberg ist es am Samstagmittag zu einem Brand in der Küche eines Gaststättenbetriebes gekommen. Verletzt wurde niemand. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Gegen 12:30 Uhr wurde die Feuerwehr in das Einkaufszentrum am Thie im Stadtteil Bemerode gerufen. Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung, die aus einem Restaurant im Einkaufszentrum kommend bis auf die Straße zog. Ein Löschfahrzeug, welches sich zufällig aufgrund eines anderen Einsatzes in der Nähe befand, leitete schon nach kurzer Zeit erste Maßnahmen ein. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr befanden sich keine Personen mehr in der Gaststätte, so dass ein Atemschutztrupp sofort mit dem Löschen des Feuers in der Küche beginnen und den Brand schnell eindämmen konnte. Der Rest des Gebäudekomplexes konnte durch weitere Löschkräfte kontrolliert und zügig belüftet werden. Der Sachschaden blieb dadurch auf das betroffene Restaurant beschränkt.

Die Lösch- und Aufräummaßnahmen konnten gegen 14:30 Uhr beendet werden. Im Einsatz befanden sich zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Bemerode sowie der Rettungsdienst mit insgesamt 45 Einsatzkräften. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell