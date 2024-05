Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannte zünden herrenlosen Kinderwagen an- Zeugen gesucht (25.05.2024)

Tuttlingen (ots)

Am Samstagabend, gegen 19.30 Uhr, ist auf der Salzstraße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Ein noch unbekannter Täter setzte einen herrenlosen dort abgestellten Kinderwagen in Brand. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr Tuttlingen, die mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort war, hatten aufmerksame Zeugen das Feuer gelöscht, so dass ein größerer Schaden verhindert werden konnte. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Nummer 07461 941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell