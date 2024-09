LPI-J: Computerbetrug

Jena (ots) - Aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses entwendete ein bislang unbekannter Dieb einen Kinderwagen. Er oder sie suchte in der Nacht zum Mittwoch die Adresse in der Stauffenbergstraße auf, schmiss persönliche Gegenstände aus dem Wagen in den Hausflur und flüchtete mit dem etwa 650 Euro teuren Gefährt. Die betroffene Familie erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen zur Tat laufen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

