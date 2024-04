Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kontrolltag des Verkehrsdienstes

Sundern / Winterberg (ots)

Am Mittwoch fand die Verkehrssicherheitsaktion sicher.mobil.leben unter dem Motto "Güterverkehr im Blick" statt. Der Verkehrsdienst der Polizei HSK kontrollierte in diesem Zusammenhang in Sundern und Winterberg den gewerblichen Güterverkehr. Insgesamt wurden knapp 100 Fahrzeuge überprüft, die größtenteils vorschriftsmäßig unterwegs waren. Sieben Mal mussten die Beamten wegen nicht eingehaltener Sozialvorschriften, sechs Mal wegen verkehrsrechtlicher Feststellungen und acht Mal wegen mangelhafter Ladungssicherung einschreiten. Drei Fahrzeugführern musste die Weiterfahrt untersagt werden. Durch die Verkehrssicherheitsberater wurde an den Kontrollstellen und auch an bekannten LKW-Parkplätzen präventiv mit den Fahrern das Gespräch gesucht und auf die Gefahren von vorhandenen Unsicherheiten beim Transport oder bei Verstößen gegen die Sozialvorschriften hingewiesen. Auch in Zukunft wird die Polizei Kontrollen im HSK durchführen um unsere Straßen sicherer zu machen und das Risiko schwerer Verkehrsunfälle mit LKW zu reduzieren.

