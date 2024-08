Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bauchtausche geraubt - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagvormittag (02.08.2024) einen 29 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der versucht haben soll, die Bauchtasche eines 64 Jahre alten Mannes zu rauben. Eine 60 Jahre alte Frau ließ ihre Bauchtasche offenbar an der Bushaltestelle Büsnauer Platz liegen und bat ihren 64-jährigen Mann, diese zu holen. Als der Mann gegen 09.30 Uhr zur Haltestelle kam, sah er, wie der 29-Jährige mit der Bauchtasche offenbar in einen Bus einstieg. Der 64-Jährige folgte ihm und forderte die Rückgabe der Tasche. Als der Tatverdächtige die Tasche nicht hergegeben haben soll, nahm sich der 64-Jährige die Tasche und verließ den Bus. Der Tatverdächtige soll ihm gefolgt sein, ihn geschlagen haben und dabei versucht haben, ihm die Tasche ohne Erfolg zu entreißen. Polizeibeamte nahmen den 29-Jährigen kurze Zeit später vorläufig fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen brachten sie den Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus.

