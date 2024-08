POL-S: 18-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Unbekannte Täter haben sich am Freitag (02.08.2024) und am Samstagmorgen (03.08.2024) in Stuttgart-Gaisburg an mehreren Fahrzeugen zu schaffen gemacht, wodurch ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden ist. Am Freitagmittag gegen 13.45 Uhr meldete ein 60-jähriger Autofahrer, dass zusammengerolltes Papier unter einem Daimler-Benz, der auf einem privaten Stellplatz an der Hackstraße ...

mehr