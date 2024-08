Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeuge in Brand gesetzt - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Freitag (02.08.2024) und am Samstagmorgen (03.08.2024) in Stuttgart-Gaisburg an mehreren Fahrzeugen zu schaffen gemacht, wodurch ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden ist. Am Freitagmittag gegen 13.45 Uhr meldete ein 60-jähriger Autofahrer, dass zusammengerolltes Papier unter einem Daimler-Benz, der auf einem privaten Stellplatz an der Hackstraße abgestellt war, brennen würde. Der Zeuge, der gemeinsam mit einem 39-Jährigen unterwegs war, stoppte seine Fahrt und löschte mit seinem Begleiter den Brand, weshalb an dem Fahrzeug nur ein geringer Sachschaden entstand.

Am frühen Samstagmorgen gegen 00.45 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin ein weiteres brennendes Fahrzeug in Gaisburg. Die Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen einen brennenden Opel Grandland fest, der in der Straße Am Grünen Weg geparkt war. Durch den brennenden Heckbereich des Fahrzeugs griff das Feuer auf einen direkt dahinter geparkten Audi, einen dort befindlichen Holzzaun und auf Bäume und Pflanzen eines Grundstücks an der Luisenstraße über. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein dortiges Wohnhaus verhindern und löschte die brennenden Fahrzeuge. Wie in den bereits am Freitag (02.08.2024) berichteten Fällen geht die Kriminalpolizei auch hier von Brandstiftung aus. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell