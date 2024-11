POL-S: Auto in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (08.11.2024 bis 10.11.2024) in Wohnungen und Häuser an den Straßen Gerstenhalde, Schmollerstraße, Schwabstraße, Eduard-Pfeiffer-Straße, Endersbacher Straße, Rostocker Straße und am Alosenweg und Freytagweg eingebrochen. Die Täter hebelten Fenster und Türen auf, um in die Gebäude zu gelangen. Sie stahlen Schmuck, Bargeld oder andere ...

