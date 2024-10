POL-OS: Osnabrück: Unbekannter Autofahrer fährt Fußgänger an - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - Am Montagmittag ereignete sich auf der Möserstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 13:30 Uhr fuhr ein 65-jähriger Mann aus Wallenhorst mit seinem Roller in Richtung Wittekindstraße. Als er auf Höhe der Hausnummer 20 plötzlich auf die Busspur wechselte, um an einem haltenden Fahrzeug vorbeizufahren, wurde er von einem herannahenden Linienbus ...

