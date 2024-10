Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Gesuchte Einschleichdiebin in U-Haft

Osnabrück (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in den vergangenen Wochen zu mehreren Einschleichdiebstählen im Landkreis Osnabrück. Die Polizei warnte in diesem Zusammenhang vor der dreisten Masche und suchte nach Zeugen, die Hinweise geben konnten. Dabei spielte insbesondere die auffällige Beschreibung einer Täterin und ein blauer VW Passat mit polnischer Zulassung eine Rolle. (siehe dazu auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5890754 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5893563 ).

Am vergangenen Donnerstag, den 24.10., kam es erneut zu einer Tat in der Schleptruper Straße in Bramsche. Glücklicherweise blieb es jedoch beim Versuch. Eine Zeugin beobachtete die Täterin bei ihrem Vorhaben. Als die Diebin dies bemerkte, stieg sie schnell in ihren blauen Passat ein und fuhr davon.

Bei den Befragungen in der Nachbarschaft, erhielten die Polizisten endlich den entscheidenden Hinweis. Eine Anwohnerin erinnerte sich, die Frau mehrfach an einer bestimmten Örtlichkeit in Bramsche gesehen zu haben.

Tatsächlich konnten die Beamten die gesuchte Täterin und den blauen Passat am besagten Ort antreffen und festnehmen. Bei den folgenden Durchsuchungsmaßnahmen wurden zahlreiche Beweismittel sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde die 35-jährige Frau noch am Freitag der Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ U-Haftbefehl, sodass die 35-Jährige anschließend in die JVA gebracht wurde.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich möglicher Mittäter bzw. Mittäterinnen, dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell