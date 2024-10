Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung und Trunkenheitsfahrt

Altenburg (ots)

Am 19.10.2024, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich in der Gößnitzer Straße in Schmölln eine Körperverletzung. Zu dieser Tathandlung kam es infolge eines Gesprächs zwischen zwei Männern. Folglich trat der 23 Jährige den 43 jährigen Geschädigten gegen die Beine, welcher den Angriff abwehrte. Beide Parteien erlitten leichte Verletzungen. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort wurde bei dem Angreifer, der zuvor mit seinem Fahrrad unterwegs war, ein Atemalkoholwert von 1,93 Promille festgestellt. Es erfolgte die Einleitung von Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr.

