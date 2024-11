POL-S: Mutmaßlich betrunken Auto gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Zwei Männer sollen in der Nacht zum Samstag (09.11.2024) einen 21 Jahre alten Passanten an der Friedrichstraße ausgeraubt haben. Der 21-Jährige hielt sich zwischen 02.00 Uhr und 02.30 Uhr an der Friedrichstraße Ecke Bolzstraße auf und telefonierte. Die beiden Unbekannten sollen auf ihn zugekommen sein und ihn angesprochen haben. Als der 21-Jährige die beiden nach einer Zigarette fragte, ...

