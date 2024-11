Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls vom Samstagmittag (09.11.2024) in der Wolframstraße. Ein 37 Jahre alter Motorradfahrer war gegen 14.10 Uhr mit seiner Yamaha in der Wolframstraße aus Richtung Cannstatter Straße unterwegs. Kurz vor Erreichen der Kreuzung Nordbahnhofstraße wollte er offenbar vom linken auf dem rechten Fahrstreifen wechseln. Dort stieß er mit einem 56-jährigen Taxi-Fahrer zusammen, der mit seinem Mercedes mutmaßlich rechts an dem 37-Jährigen vorbeifahren wollte. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

