Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Linksabbiegen zusammengestoßen

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Ein Schaden von rund 60.000 Euro und ein Leichtverletzter ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen (11.11.2024) auf den Otto-Hirsch-Brücken ereignet hat. Ein 58 Jahre alter Mann fuhr gegen 09.05 Uhr auf den Otto-Hirsch-Brücken und bog an der Straße Am Ostkai nach links ab. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem entgegenkommenden Ford eines 62 Jahre alten Mannes zusammen. Durch den Aufprall verletzte sich der 59-jährige Beifahrer im Ford leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand ein Totalschaden.

