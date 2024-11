Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 23-Jährigen mit Messer bedroht und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (09.11.2024) einen 23-Jährigen an der Werastraße bedroht und ausgeraubt. Der junge Mann lernte gegen 04.00 Uhr auf dem Nachhauseweg einen Unbekannten kennen, der ihn daraufhin ein Stück begleitete. Auf Höhe der Hausnummer 135 stellten sich ihm zwei Unbekannte in den Weg und der Begleiter forderte ihn unter Vorhalt eines Messers auf, ihm seine Geldbörse auszuhändigen. Nachdem ihnen die Geldbörse ausgehändigt wurde, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Haupttäter wurde als zirka 19 - 25 Jahre alt, 180 - 183 cm groß, schlank, mit schwarzen kurzen, leicht gelockten Haaren und Oberlippenbart, beschrieben. Er sprach akzentfrei Deutsch, trug eine weiße Daunenjacke und eine schwarze Hose. Der eine Mittäter soll ebenfalls 19 - 25 Jahre alt und 175 cm groß gewesen sein. Er war schlank, hatte schwarze, kurze Haare, einen Bart unterhalb der Unterlippe und trug eine schwarze Wellensteynjacke, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Der dritte Täter wurde als zirka 17 Jahre alt, etwa 175 cm groß, mit kurzen, schwarzen, lockigen Haaren, schlank und mit Flaum an der Oberlippe beschrieben. Er soll einen dunkelgrünen Parka mit Fellbesatz an der Kapuze, eine schwarze Hose und weiße Nike-Schuhe getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

