Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich betrunkener Autofahrer vor Polizei geflüchtet - Verkehrsunfall verursacht - Zeugen gesucht

Stuttgart- Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte wollten am Sonntagmorgen (10.11.2024) an der Haldenrainstraße einen Audi Q2 kontrollieren. Nachdem die Polizeibeamten den Fahrer gegen 02:45 Uhr zum Anhalten aufforderten, flüchtete dieser mit überhöhter Geschwindigkeit über mehrere Straßen. Als der Flüchtige mit seinem Auto in eine Sackgasse geriet und nicht weiterfahren konnte, setzte er zurück und stieß mit dem hinter ihm stehenden Streifenwagen zusammen. Der Fahrer setzte die Flucht fort. Das Fluchtfahrzeug konnte kurze Zeit später im Hohlgraben in Stuttgart-Zuffenhausen verlassen aufgefunden werden. Im Rahmen der Fahndung konnte der mutmaßliche Fahrer kurze Zeit später angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab, dass der 27-jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand und keinen Führerschein hat. Er musste eine Blutprobe abgeben. Am Streifenwagen und am Auto des Flüchtigen entstanden Sachschäden, die derzeit auf ungefähr 2000 Euro geschätzt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell